Мир В Евросоюзе стартовали масштабные учения по кибербезопасности

2020-09-30 10:43 222

Страны Евросоюза, Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) и Еврокомиссия начали совместные учения по кибербезопасности.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, главной целью учений является отработка взаимодействия в рамках новой коммуникационной сети организаций по противодействию кибернетическим кризисам (CyCLONe).

"Новая Коммуникационная сеть организаций по противодействию кибернетическим кризисам является результатом отличного сотрудничества между странами ЕС и европейскими институтами в усилиях по кибернетической защите наших сетей и критически важных систем. Кибербезопасность является общей ответственностью, поэтому мы должны совместно разработать и выполнять планы быстрого общего ответа на случай масштабных кибернетических инцидентов или кризисов", - заметил по этому поводу Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Терри Бретон.

Сообщается, что главной задачей общей тренировки, организованной Нидерландами совместно с ENISA, является отработка оперативных процедур и испытания устойчивости европейских кибернетических систем.

В условиях кибернетического кризиса национальные органы кибернетической защиты должны быть способными быстро принимать решения на всех уровнях и координировать их друг с другом. Новая сеть CyCLONe (Cyber ​​Crisis Liaison Organisation Network) позволит устранить "слабые места" в системе такого взаимодействия.

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