Политика Нагорный Карабах: Армения обвинила Турцию в уничтожении истребителя

2020-09-30 10:11 255

Армения заявила, что один из ее истребителей был сбит турецким самолетом во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

"Пилот самолета СУ-25 советского производства погиб в результате попадания турецкого F-16 в воздушное пространство Армении", - сообщает МИД Армении, передает BBC.

Азербайджан неоднократно заявлял, что его ВВС не имеют истребителей F-16. Но самолеты данного типа есть у Турции, которая поддерживает Азербайджан в конфликте. Однако Анкара отрицает обвинения со стороны Армении.

Около 100 человек, включая гражданских лиц, погибли в течение трех дней из-за обострения конфликта в спорном горном регионе.

Напомним, ранее Нагорный Карабах международно признан как часть Азербайджана, но управляется этническими армянами со времен войны 1988-94 годов.

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