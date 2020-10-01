Мир Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger

2020-10-01 13:44 54

Facebook объединил в одну платформу сервис передачи сообщений соцсети Instagram и Facebook Messenger.

Как сообщает The Independent, после обновления пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger, включая режим исчезновения текста после отправки (как в Snapchat), персонализации сообщения цветом и быстрой переадресации сообщения.

Теперь также возможно делать прямые видео-звонки с одного приложения на другое. В функционал добавлены новые эмодзи, стикеры и анимационные эффекты в сообщениях.

Но это нововведение не означает, что учетные записи Facebook и Instagram или их почты объединяются. Пользователи по-прежнему смогут отправлять и получать сообщения отдельно, если захотят.

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