Мир Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger

2020-10-01 13:44 54

Facebook объединил в одну платформу сервис передачи сообщений соцсети Instagram и Facebook Messenger.

Как сообщает The Independent, после обновления пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger, включая режим исчезновения текста после отправки (как в Snapchat), персонализации сообщения цветом и быстрой переадресации сообщения.

Теперь также возможно делать прямые видео-звонки с одного приложения на другое. В функционал добавлены новые эмодзи, стикеры и анимационные эффекты в сообщениях.

Но это нововведение не означает, что учетные записи Facebook и Instagram или их почты объединяются. Пользователи по-прежнему смогут отправлять и получать сообщения отдельно, если захотят.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

документ Власти Азербайджана заблокировали соцсети, мессенджеры и видеохостинги

2020-09-29 14:43 1200

Еврокомиссия вводит жесткий контроль за Facebook, Google, Amazon и Аpple

2020-09-25 18:34 1728

Facebook снова обвинили в слежке за пользователями через камеру смартфона

2020-09-21 14:42 780

Facebook будет собирать и распространять данные об изменениях климата

2020-09-16 13:14 1047

Еще новости в разделе "Мир"

Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger

2020-10-01 13:44 54

хроника событий Опубликовано видео обстрела армянских военных

2020-09-30 17:00 777

В Евросоюзе стартовали масштабные учения по кибербезопасности

2020-09-30 10:43 882

Армения обвинила Турцию в прямой агрессии: сбит истребитель, пилот погиб

2020-09-29 20:30 1227
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger 2020-10-01 13:44 54
хроника событий Опубликовано видео обстрела армянских военных 2020-09-30 17:00 777
В Евросоюзе стартовали масштабные учения по кибербезопасности 2020-09-30 10:43 882
Армения обвинила Турцию в прямой агрессии: сбит истребитель, пилот погиб 2020-09-29 20:30 1227

Лента

13:44 Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger
13:12 ВКЛЮЧЕННЫЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ: МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ОПАСНОСТИ И РАСХОД ТОПЛИВА
12:43 Почему Папа Римский Франциск отказал в аудиенции Госсекретарю США Майку Помпео
12:16 Обострение на Донбассе: число нарушений режима прекращения огня резко возросло
11:40 Сегодня в Украине выводят из оборота монету 25 копеек и старые купюры
11:15 В Украине вторые сутки подряд фиксируют более 4 тысяч новых случаев заражения
10:39 С сегодняшнего дня нужно включать ближний свет фар или ходовые огни даже днем
10:11 В этом году украинцы потратили в четыре раза меньше на путешествия и отдых
09:38 Стартует саммит Евросоюза: на повестке дня Карабах, Беларусь и коронакризис
09:14 Нацбанк изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро