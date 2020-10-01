Коронавирус В Украине вторые сутки подряд фиксируют более 4 тысяч новых случаев заражения

2020-10-01 11:15 255

В Украине за минувшие сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса. По данным МОЗ, общее число фактов заражения китайским недугом достигло 213 028. Коронавирусную болезнь уже побороли 94 443 украинцев (накануне - 2083), но погибли от нее 4193 человек (накануне - 64).

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая обл - 6308 (+114)

Волынская обл - 8194 (+135)

Днепропетровская обл - 6088 (+266)

Донецкая обл - 3557 (+80)*

Житомирская обл - 6088 (+165)

Закарпатская обл - 9918 (+99)

Запорожская обл - 4128 (+133)

Ивано-Франковская обл - 13837 (+137)

Кировоградская обл - 1127 (19)

Киев - 23155 (+377)

Киевская обл - 9279 (+140)

Львовская обл - 20590 (+240)

Луганская обл - 1091 (+42)*

Николаевская обл - 3270 (+107)

Одесская обл - 13789 (260)

Полтавская обл - 2345 (+114)

Ровенская обл - 12554 (+143)

Сумская обл - 4435 (+212)

Тернопольская обл - 13767 (+253)

Харьковская обл - 19128 (+450)

Херсонская обл - 1168 (+34)

Хмельницкая обл - 6188 (+120)

Черновицкая обл - 14605 (+159)

Черкасская обл - 4165 (+143)

Черниговская обл - 4254 (+127)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире