Коронавирус В Украине вторые сутки подряд фиксируют более 4 тысяч новых случаев заражения

2020-10-01 11:15 255

В Украине за минувшие сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса. По данным МОЗ,  общее число фактов заражения китайским недугом достигло 213 028. Коронавирусную болезнь уже побороли 94 443 украинцев (накануне - 2083), но погибли от нее 4193  человек (накануне - 64).

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая обл - 6308 (+114)
  • Волынская обл - 8194 (+135)
  • Днепропетровская обл - 6088 (+266)
  • Донецкая обл - 3557 (+80)*
  • Житомирская обл - 6088 (+165)
  • Закарпатская обл - 9918 (+99)
  • Запорожская обл - 4128 (+133)
  • Ивано-Франковская обл - 13837 (+137)
  • Кировоградская обл - 1127 (19)
  • Киев - 23155 (+377)
  • Киевская обл - 9279 (+140)
  • Львовская обл - 20590 (+240)
  • Луганская обл - 1091 (+42)*
  • Николаевская обл - 3270 (+107)
  • Одесская обл - 13789 (260)
  • Полтавская обл - 2345 (+114)
  • Ровенская обл - 12554 (+143)
  • Сумская обл - 4435 (+212)
  • Тернопольская обл - 13767 (+253)
  • Харьковская обл - 19128 (+450)
  • Херсонская обл - 1168 (+34)
  • Хмельницкая обл - 6188 (+120)
  • Черновицкая обл - 14605 (+159)
  • Черкасская обл - 4165 (+143)
  • Черниговская обл - 4254 (+127)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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