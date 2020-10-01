В Украине вторые сутки подряд фиксируют более 4 тысяч новых случаев заражения
2020-10-01 11:15 255
В Украине за минувшие сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса. По данным МОЗ, общее число фактов заражения китайским недугом достигло 213 028. Коронавирусную болезнь уже побороли 94 443 украинцев (накануне - 2083), но погибли от нее 4193 человек (накануне - 64).
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая обл - 6308 (+114)
- Волынская обл - 8194 (+135)
- Днепропетровская обл - 6088 (+266)
- Донецкая обл - 3557 (+80)*
- Житомирская обл - 6088 (+165)
- Закарпатская обл - 9918 (+99)
- Запорожская обл - 4128 (+133)
- Ивано-Франковская обл - 13837 (+137)
- Кировоградская обл - 1127 (19)
- Киев - 23155 (+377)
- Киевская обл - 9279 (+140)
- Львовская обл - 20590 (+240)
- Луганская обл - 1091 (+42)*
- Николаевская обл - 3270 (+107)
- Одесская обл - 13789 (260)
- Полтавская обл - 2345 (+114)
- Ровенская обл - 12554 (+143)
- Сумская обл - 4435 (+212)
- Тернопольская обл - 13767 (+253)
- Харьковская обл - 19128 (+450)
- Херсонская обл - 1168 (+34)
- Хмельницкая обл - 6188 (+120)
- Черновицкая обл - 14605 (+159)
- Черкасская обл - 4165 (+143)
- Черниговская обл - 4254 (+127)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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