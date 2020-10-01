Коронавирус В Украине проходят клинические испытания профилактических лекарств от COVID-19 - Зеленский

2020-10-01 21:30 120

 

В Украине четыре или пять видов лекарств проходят испытания - они будут профилактически помогать людям от коронавирусной болезни. Об этом заявил на брифинге в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский.

"Некоторые вещи мы делаем в Украине... И профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться. У нас 4 или 5 "на выходе" уже разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания, которые будут помогать людям или профилактически от COVID-19, или смягчать сам процесс прохождения болезни", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над тем, чтобы позволить инфицированным коронавирусом пациентам, состояние которых не улучшается, принимать экспериментальные лекарства, находящихся на последних стадиях клинических испытаний.

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