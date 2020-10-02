Дональд Трамп подтвердил, что он и Мелания заражены коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания инфицировались коронавирусом. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня ночью, Мелания и я получили положительный результат на Covid-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал президент.
Напомним, ранее Трамп и его супруга ушли на карантин после того, как у помощницы главы Белого дома Хоуп Хикс обнаружили Covid-19.
"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на Covid-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов тестирования", - сообщал Трамп.
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