Коронавирус Дональд Трамп подтвердил, что он и Мелания заражены коронавирусом

2020-10-02 09:38 300

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания инфицировались коронавирусом. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня ночью, Мелания и я получили положительный результат на Covid-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал президент.

Напомним, ранее Трамп и его супруга ушли на карантин после того, как у помощницы главы Белого дома Хоуп Хикс обнаружили Covid-19.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на Covid-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов тестирования", - сообщал Трамп.

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