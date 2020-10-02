Мир Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан применил тяжелую артиллерию и беспилотники

2020-10-02 12:41 186

Во время эскалации в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карбахе, Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении артиллерии и убийстве гражданского лица. 

"Противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также запустил ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб Геворг Варданян 1967 г. р., двое гражданских лиц получили ранения разной степени", - заявила пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.

По ее словам, силы армянской системы ПВО уничтожили в данном регионе три БПЛА противника, в том числе беспилотник, нанесший ракетный удар по населенному пункту Мец Масрик.

По состоянию на 00:15 вооруженными силами Армении поражены четыре беспилотника: один в Котайке, три других - в Гегаркуникской области. Все пораженные дроны были разведывательными.

Таким образом, за прошедшие сутки в воздушном пространстве Армении были поражены в общей сложности семь БПЛА противника.

Напомним, что 27 сентября азербайджанская сторона обстреляла населенные пункты, а также воинские части в Карабахе. Затем мотострелковые и танковые подразделения армии Азербайджана перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях. Правительство Армении объявило военное положение в стране.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой о применении обеспечительной меры согласно правилу 39 Регламента Суда с целью прекращения военных атак на гражданские поселения по всей линии соприкосновения Вооруженных сил Армении и Арцаха.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Ситуация в Карабахе: Путин, Трамп и Макрон сделали важное заявление

2020-10-01 21:00 690

Стартует саммит Евросоюза: на повестке дня Карабах, Беларусь и коронакризис

2020-10-01 09:38 1248

видео Украина озвучила свою позицию по войне за Нагорный Карабах

2020-09-30 18:30 1227

Азербайджан озвучил принципиальную позицию по переговорам с Арменией

2020-09-30 12:44 984

Еще новости в разделе "Мир"

Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан применил тяжелую артиллерию и беспилотники

2020-10-02 12:41 186

Компания Илона Маска за секунды до старта отменила запуск ракеты с интернет-спутниками

2020-10-02 10:11 261

Ситуация в Карабахе: Путин, Трамп и Макрон сделали важное заявление

2020-10-01 21:00 690

Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger

2020-10-01 13:44 687
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан применил тяжелую артиллерию и беспилотники 2020-10-02 12:41 186
Компания Илона Маска за секунды до старта отменила запуск ракеты с интернет-спутниками 2020-10-02 10:11 261
Ситуация в Карабахе: Путин, Трамп и Макрон сделали важное заявление 2020-10-01 21:00 690
Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger 2020-10-01 13:44 687

Лента

13:43 Лидеры ЕС приняли важное решение по санкциям против руководства Беларуси
13:16 COVID-19 обрушил мировые цены на нефть - что реально происходит в экономике
12:41 Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан применил тяжелую артиллерию и беспилотники
12:15 Сутки на Донбассе: два обстрела сепаратистов и масштабные пожары
фото 12:08 В столице прошел турнир бальных танцев для непрофессионалов
11:37 COVID-19 в Украине: по числу зараженных установлен третий антирекорд подряд
11:14 Реал, Интер и Боруссия будут противостоять Шахтеру в Лиге чемпионов
10:39 Коронавирус обнаружен еще у двух депутататов Верховной Рады
10:11 Компания Илона Маска за секунды до старта отменила запуск ракеты с интернет-спутниками
09:38 Дональд Трамп подтвердил, что он и Мелания заражены коронавирусом