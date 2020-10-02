Мир Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан применил тяжелую артиллерию и беспилотники

2020-10-02 12:41 186

Во время эскалации в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карбахе, Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении артиллерии и убийстве гражданского лица.

"Противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также запустил ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб Геворг Варданян 1967 г. р., двое гражданских лиц получили ранения разной степени", - заявила пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.

По ее словам, силы армянской системы ПВО уничтожили в данном регионе три БПЛА противника, в том числе беспилотник, нанесший ракетный удар по населенному пункту Мец Масрик.

По состоянию на 00:15 вооруженными силами Армении поражены четыре беспилотника: один в Котайке, три других - в Гегаркуникской области. Все пораженные дроны были разведывательными.

Таким образом, за прошедшие сутки в воздушном пространстве Армении были поражены в общей сложности семь БПЛА противника.

Напомним, что 27 сентября азербайджанская сторона обстреляла населенные пункты, а также воинские части в Карабахе. Затем мотострелковые и танковые подразделения армии Азербайджана перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях. Правительство Армении объявило военное положение в стране.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой о применении обеспечительной меры согласно правилу 39 Регламента Суда с целью прекращения военных атак на гражданские поселения по всей линии соприкосновения Вооруженных сил Армении и Арцаха.

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