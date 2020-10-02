Экономика COVID-19 обрушил мировые цены на нефть - что реально происходит в экономике

2020-10-02 13:16 114

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снижаются на опасениях снижения спроса в США и распространении пандемии коронавируса.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,48 (3,62%) – до $39,45 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,37 (3,2%).

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,43 (3,69%) – до $37,29 за баррель. В четверг фьючерсы потеряли в цене $1,5 (3,7%).

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,16 в пользу Brent.

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

"Нефтяной рынок не может отбросить опасения по поводу спроса, несмотря на то что предложение нефти в США продолжает сокращаться", – отметил старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флин.

По его словам, "из-за затянувшихся опасений насчет потребления рынок меньше обеспокоен тенденцией к сокращению предложения".

Кроме того, участники рынка обеспокоены новыми карантинными ограничениями в Европе из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

"Ожидания того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе", – заявил аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.

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