Мир Стали известны реальные потери сторон в боях около Нагорного Карабаха

2020-10-02 14:46 492

Армия обороны Нагорного Карабаха за минувший день потеряла убитыми 54 человека. Такие данные озвучил заместитель командующего армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян.

"К сожалению, погибли 54 наших военнослужащих. Выражаю соболезнования", – сказал Саркисян.

Ранее, согласно опубликованным спискам минобороны Карабаха, число погибших военных составляло 103. Таким образом, сейчас количество безвозвратных потерь составляет 157 человек.

Ранее в Карабахе заявили о более тысяче убитых военных Азербайджана. Также утверждалось, что якобы уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП и четыре самолета Военных сил Азербайджана.

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