Спорт Матчи сборной Украины в Киеве разрешили проводить со зрителями

2020-10-04 10:00 33



На поединки сборной допустят 30% болельщиков.

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

В КГГА объяснили, что при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на матчи

Молодежных команд между сборными Украины и Румынии 9 октября, а также игры национальной сборной против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

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