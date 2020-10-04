Спорт Матчи сборной Украины в Киеве разрешили проводить со зрителями

2020-10-04 10:00 33


На поединки сборной допустят 30% болельщиков.

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

В КГГА объяснили, что при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на матчи

Молодежных команд между сборными Украины и Румынии 9 октября, а также игры национальной сборной против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

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Лига Европы-2020/21: определены составы всех групп и даты каждого из шести туров 2020-10-02 22:12 888
Реал, Интер и Боруссия будут противостоять Шахтеру в Лиге чемпионов 2020-10-02 11:14 888
Соперниками Динамо в Лиге чемпионов стали Ювентус, Барса и Ференцварош Сергея Реброва 2020-10-02 08:27 849

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