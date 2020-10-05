Коронавирус После выходных число новых случаев коронавируса заметно уменьшилось

2020-10-05 11:16 216

В Украине после выходных заметно уменьшилось число выявленных случаев коронавируса. Накануне было подтверждено заражение 3 771 человек.

Всего в стране зафиксировано уже 230 тысяч случаев коронавирусной болезни, сообщается в понедельник, 5 октября, на электронной карте СНБО.

Из 230 236 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 3 774 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

От болезни в целом в стране умерли 4 430 человек, из них за сутки - 33. Выздоровели от болезни уже 101 252 человек, из них за сутки - 1 145. Активных больных на сегодня - 124 554.

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