Коронавирус В Минздраве допускают возможность возвращения к жесткому карантину

2020-10-05 19:30 186

Министерство здравоохранения Украины в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса будет инициировать возвращение к более жестким карантинным ограничениям. Об этом заявил глава МИнздрава Максим Степанов.

По его словам, более жесткие ограничения напрямую влияют на снижение количества больных COVID-19.

"Понятно, что локдаун - это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава", - заявил Степанов.

Также он подчеркнул, что это позволит снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную" категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484", - резюмировал министр здравоохранения.

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