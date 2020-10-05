Коронавирус У Трампа рассказали о его состоянии

2020-10-05 20:00 171

 

Дональд Трамп только на прошлой неделе получил положительный тест на коронавирус, но в администрации говорят, что он сможет вернуться в Белый дом в течение дня.

Состояние президента США Дональда Трампа улучшилось, он может в течение дня вернуться в Белый дом. Об этом заявил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, сообщает Fox News в понедельник, 5 октября.

"Говорил с президентом утром. Ночью его состояние продолжало улучшаться, и он готов вернуться к нормальному рабочему графику", - сказал Медоуз.

По его словам, Трамп "встретится утром с врачами и медсестрами, чтобы провести дальнейшие оценки улучшения его состояния".

"Мы по-прежнему рассчитываем, что он сможет вернуться в Белый дом позже сегодня", - добавил чиновник.

Ранее стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

Также, руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.

Кроме того, Трамп скрыл первый положительный результат теста на COVID-19. Американский президент уже знал, что болен коронавирусом, но продолжал общаться с людьми и давать интервью.

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