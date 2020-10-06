Мир В ООН сообщили, сколько мирных граждан погибло в Нагорном Карабахе

2020-10-06 13:12 261

Жертвами конфликта в Нагорном Карабахе с начала обострения стали более 40 жителей непризнанной республики.

"С начала столкновений до настоящего момента, по сообщениям, погибли более 40 мирных жителей, более 200 граждан с обеих сторон получили ранения", -  сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

При этом он подчеркнул, что ни Азербайджан, ни Армения не просили о международной помощи для населения.

"Отделения ООН как в Ереване, так и в Баку готовы помогать с удовлетворением гуманитарных потребностей населения по мере необходимости. На данный момент ни одно из правительств не запрашивало международную помощь", - отметил представитель генсека.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Конфликт в Нагорном Карабахе: Генсек ООН провел переговоры с президентом Азербайджана

2020-09-29 08:38 1161

ООН потребовала немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

2020-09-28 14:43 1191

Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана

2020-09-28 13:15 1389

"Украина готова преодолевать экономический кризис", - Зеленский на Генассамблее ООН

2020-09-24 12:16 1329

Еще новости в разделе "Мир"

Лидеры Азербайджана и Армении кичатся победами в Twitter и Facebook

2020-10-06 15:12 78

В ООН сообщили, сколько мирных граждан погибло в Нагорном Карабахе

2020-10-06 13:12 261

Майдан в Киргизии: президент приказал силовикам не открывать огонь

2020-10-06 11:42 276

Нагорный Карабах: между Арменией и Азербайджаном возобновились бои

2020-10-05 22:00 663
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Лидеры Азербайджана и Армении кичатся победами в Twitter и Facebook 2020-10-06 15:12 78
В ООН сообщили, сколько мирных граждан погибло в Нагорном Карабахе 2020-10-06 13:12 261
Майдан в Киргизии: президент приказал силовикам не открывать огонь 2020-10-06 11:42 276
Нагорный Карабах: между Арменией и Азербайджаном возобновились бои 2020-10-05 22:00 663

Лента

15:12 Лидеры Азербайджана и Армении кичатся победами в Twitter и Facebook
14:45 Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19
14:16 В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно
13:44 Сутки на Донбассе: зафиксировано два нарушения режима тишины
13:12 В ООН сообщили, сколько мирных граждан погибло в Нагорном Карабахе
12:43 У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни
КАРТА 12:14 Сегодня в Украине будет дождливо, но резкого похолодания ждать не стоит
11:42 Майдан в Киргизии: президент приказал силовикам не открывать огонь
11:16 Страны Евросоюза начали отозвать своих послов из Беларуси
10:39 Зеленский заявил, что ему нужны прямые переговоры с Путиным