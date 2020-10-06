Мир В ООН сообщили, сколько мирных граждан погибло в Нагорном Карабахе

2020-10-06 13:12 261

Жертвами конфликта в Нагорном Карабахе с начала обострения стали более 40 жителей непризнанной республики.

"С начала столкновений до настоящего момента, по сообщениям, погибли более 40 мирных жителей, более 200 граждан с обеих сторон получили ранения", - сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

При этом он подчеркнул, что ни Азербайджан, ни Армения не просили о международной помощи для населения.

"Отделения ООН как в Ереване, так и в Баку готовы помогать с удовлетворением гуманитарных потребностей населения по мере необходимости. На данный момент ни одно из правительств не запрашивало международную помощь", - отметил представитель генсека.

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