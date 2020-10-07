Коронавирус Медики Белого дома раскрыли детали о здоровье зараженного коронавирусом Трампа

2020-10-07 15:12 72

Президент США Дональд Трамп, который накануне выписался из больницы после лечения коронавируса, чувствует себя хорошо и о каких-либо симптомах не сообщал.

Об этом говорится в заявлении врача Белого дома США Шона Конли, обнародованном пресс-секретарем Белого дома Кейли МакЭнани в Twitter.

"Сегодня утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Он провел спокойную первую ночь дома, и сегодня он не сообщил о каких-либо симптомах.

Его жизненные показатели остаются стабильными, уровень насыщенности кислородом составляет 95-97%", - сообщил Конли в своем отчете.

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