Коронавирус В Минздраве заявили, что жесткий карантин в стране вводиться не будет

2020-10-08 13:16 162

Власти Украины не будут повторно вводить всеобщий полный карантин в стране, предусматривающий полную остановку работы транспорта, закрытие рынок и магазинов.

Как заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге в Киеве, полный карантин вводится, чтобы разорвать цепочки передачи болезни и назвал базовой функцией государства оказание медицинской помощи.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней", - сказал Степанов.

Напомним, Кабмин ввел жесткий карантин с 18 марта на три месяца – в период, когда в Украине фиксировались единичные случаи заболевания коронавирусом в отдельных областях.

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