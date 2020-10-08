Коронавирус Украине катастрофически не хватает врачей для борьбы с COVID-19

2020-10-08 20:30 306

В то время, как количество заразившихся коронавирусом в Украине продолжает расти, все больше ощущается нехватка в стране медперсонала.

Об этом говорится в статье AP "Катастрофически не хватает врачей": вирус бьет по Украине".

Отмечается, что коронавирусная инфекция в Украине начала расти в конце лета, и сейчас это стало ощутимым в таких небольших городах, как Стебник в западной части страны, где журналисты успели пообщаться с местными врачами.

"Это невероятно сложно. Нам катастрофически не хватает врачей. Доктору очень трудно даже осмотреть всех пациентов", - рассказала Наталья Стецик, главный врач единой больницы в городе с населением в 20 тысяч человек.

Больница рассчитана на 100 пациентов, но сегодня она уже лечит 106 пациентов с COVID-19, отмечает автор статьи.

Журналисты подчеркивают, что за последний месяц количество случаев заболевания COVID-19 в Украине в целом почти удвоилось и превысило 234 тысячи.

"Число пациентов растет, и все больше из них находятся в тяжелом состоянии. Вирус становится агрессивным, и с ним все труднее бороться", - говорит Стецик.

Она отметила, что многим из тех, кто плохо себя чувствует, уже за 30, добавив, что все больше из них нуждаются в дорогостоящих лекарствах.

"Подобная ситуация наблюдается по всей Украине", - сказала она, добавив, что в больницах закончились средства для обеспечения лекарствами, что заставляет пациентов в некоторых регионах покупать их за собственные деньги.

В статье отмечается также, что, согласно официальной статистике, в Украине 132 медицинских работника умерли от коронавируса, но в это количество не входят те, у кого были отрицательные результаты теста, но были симптомы, типичные для COVID-19.

Одним из них был Иван Венжинович, 51-летний терапевт из города Почаев, который рассказывал о проблемах борьбы со вспышкой в интервью AP в мае.

По данным издания, Венжинович умер на прошлой неделе от двусторонней пневмонии, которая, по мнению его коллег, была вызвана коронавирусом, несмотря на то, что его тест был отрицательным.

"У него явно был COVID-19... Среди медицинских работников много случаев заражения, некоторые из них подтверждены, а другие нет", - сказала вдова Венжиновича Ирина, также врач больницы, где он работал.

Правительство выплачивает семьям медицинских работников, которые умерли от коронавируса, сумму, эквивалентную 56 тыс. долларов. Но вдова Венжиновича не может получить выплату, потому что у него был отрицательный результат теста, говорится в статье.

Правительство хочет избежать введения новой изоляции, но официальные лица признают, что рост числа инфекций может сделать это необходимым.

Медицинские работники в свою очередь хотят, чтобы правительство вернуло масштабную изоляцию, указывая на скудные ресурсы системы здравоохранения, отмечают журналисты.

"Не исключено, что Украине придется вернуться к жесткому карантину, как весной. Пациентов действительно много", - сказал доктор Андрей Глошовский, хирург больницы в Стебнике.

Он обвинил в новых зараженных небрежность общества.

"Люди довольно беспечны, и мне жаль, что их не впечатляют цифры", - сказал врач.

Глошовский сказал, что ему пришлось перейти на лечение пациентов с COVID-19 из-за нехватки кадров.

"Мне пришлось сменить специальность, потому что мои коллеги просто не смогли бы справиться с этим без меня", - сказал он.

Указывается, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов также признал, что нехватка врачей и медсестер - большая проблема в стране.

"Мы можем увеличить вместимость больницы и улучшить снабжение кислородом, но нам может просто не хватить врачей", - сказал он.

По словам Степанова, жесткая изоляция нанесет серьезный удар по и без того ослабленной экономике, предупредив, что власть все равно может сделать это.

"Если ситуация примет угрожающий оборот, Минздрав предложит вернуться к жестким карантинным мероприятиям", - сказал министр.

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