Минздрав раскрыл реальные данные по covid - где сегодня можно ослабить карантин

Как сообщается на сайте Минздрава, в Украине к ослаблению карантина готова лишь одна область - Кировоградская.
Увы, во всех остальных регионах страны количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.
В среднем в Украине этот показатель составляет 163,8 на 40 тыс. населения.
Кроме того, в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях загруженность коек – более 50%.
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