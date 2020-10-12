Коронавирус В Италии вводят новые карантинные ограничения, число зараженных быстро растет

2020-10-12 15:14 252

В Италии вводят новые карантинные ограничения, которые будут также распространятся и на частные вечеринки, из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

"Теперь нам нужно изменить темп и усилить меры, несопоставимые с теми, которые были приняты в прошлом, которые могли бы позволить нам взять под контроль инфекцию и избежать более жестких мер в будущем", - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанс в интервью RAI.

Медик также предложил запретить частные вечеринки с участием как детей, так и взрослых, а в Риме ограничить часы работы для баров и ресторанов.

Напомним, в минувший уикенд в Италии впервые с марта регистрировали по 5 тысяч новых случаев заражения Covid-19 за сутки.

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