Мир ЕС готовит серьезный удар по Лукашенко: всплыли громкие подробности

2020-10-12 20:30 375

 

Европейский союз намерен ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко после беспорядков в стране.

Решение было принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда".

Во время заседания было принято решение, что совет осуждает насилие, которое власти Беларуси применили против мирных протестующих. Также в ЕС призвали освободить всех задержанных лиц.

В организации выразили готовность принять дальнейшие ограничительные меры в отношении субъектов и должностных лиц, среди которых и сам Лукашенко.

Также говорится, что ЕС не считает выборы президента 9 августа свободными, честными и легитимными.

"Совет подтверждает свою полную поддержку суверенитета и независимости Беларуси и подчеркивает демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых, свободных и честных выборов, без вмешательства извне", - гласит документ.

Кроме того, ЕС сократит сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне и продолжит поддерживать белорусский народ.

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