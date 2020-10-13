Мир Загрузка прервана: В работе Instagram произошел масштабный сбой

2020-10-13 09:11 276

В ряде стран произошел сбой в работе соцсети Instagram, сообщает сервис Downdetector.

Пользователи пожаловались на перебои в работе соцсети в США, РФ, Великобритании и ряде других стран Европы.

"Большинство пользователей жаловались на то, что Instagram невозможно загрузить. Часть жалоб касалась проблем со входом в соцсеть и веб-сайтом", - говорится в описании проблемы.

В США и Великобритании наблюдались проблемы в основном со сториз. О сбое в Соединенных Штатах сообщили более 4,2 тыс. пользователей, на работу Instagram в Великобритании поступило свыше 1,2 тыс. жалоб.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире