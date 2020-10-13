Коронавирус Минздрав намерен продлить карантинные ограничения до 31 декабря

2020-10-13 15:46 264

На предстоящем заседании правительства, Минздрав будет предлагать продлить карантинные ограничения до 31 декабря текущего года.

Как заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире Громадське, в рамках мер по борьбе с коронавирусом, высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки и тех, кто приехал из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Что мы можем считать уже почти решенным: Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 641 постановлением предложила сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", - сказал он.

Также, по его словам, будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов на всей территории Украины.

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