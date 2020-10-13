Коронавирус Кабмин продлит карантин до конца года – Шмыгаль

2020-10-13 19:30 147

 

В карантинные ограничения будут внесены изменения, сообщил премьер-министр Шмыгаль

Введенный из-за эпидемии коронавируса адаптивный карантин продлят до конца года. Об этом во время открытия заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Пока это самый действенный механизм от распространения коронавируса не только в Украине, но и во всем мире", – объяснил он.

При этом Кабмин предложит изменить некоторые правила адаптивного карантина, сообщил Шмыгаль. В частности будет ограничено число людей на массовых мероприятиях:

– зеленая карантинная зона – не больше 50 человек;

– желтая – не больше 30;

– оранжевая – не больше 20.

По словам премьера, в этих зонах разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей. На международные соревнования могут допускать зрителей лишь после отдельного для каждого случая согласования с Минздравом. На массовых мероприятиях должны соблюдать дистанцию и масс очный режим, подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рекомендовала объявить в учреждениях среднего образования каникулы с 15 по 30 октября. После их окончания возможен переход на дистанционную форму обучения. Заведениям профтех, высшего и предвысшего образования рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

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