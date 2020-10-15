Экономика ВТО одобрила штрафные пошлины Евросоюза на импортируемые из США товары

2020-10-15 08:38 249

Всемирная торговая организация разрешила ЕС облагать штрафными пошлинами импортируемые из США товары на сумму 4 млрд долларов (3,4 млрд евро) в год.

Как указано в заявлении ВТО, эта мера является адекватной "невыгодным эффектам", вызванным противозаконным субсидированием властями США американского авиаконцерна Boeing.

Спор о государственной помощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту - концерну Airbus - длится более 16 лет. В итоге ВТО признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей. В 2019 году организация позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

В Boeing раскритиковали данное решение ВТО. Американские авиастроители уверены, что "нет никаких веских оснований для того, чтобы ЕС принял ответные меры в отношении каких-либо американских товаров". Решение Airbus и ЕС вводить штрафные тарифы для американских производителей и их работников вызывает разочарование, отметили в концерне.

А вот европейский конкурент американской компании - Airbus поддержал ВТО. В компании заявили, что приветствуют введение штрафных пошлин на товары из США и надеются на решение долговременного спора о незаконных субсидиях. Как указывается в заявлении концерна, Airbus безоговорочно поддерживает Еврокомиссию в осуществлении мер, необходимых для создания сбалансированных конкурентных условий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Полиция и Госпогранслужба Украины получат новейшие вертолеты Airbus

2019-11-05 11:42 2007

Скандал с Airbus: США готовит дополнительный список на товары из Евросоюза

2019-07-05 14:00 2667

Эксперты Boeing обнаружили бракованные детали на 312 самолетах

2019-06-03 13:40 2361

фото + видео Пилоты сумели безопасно и мягко посадить пассажирский самолет без шасси

2019-05-13 12:43 4455

Еще новости в разделе "Экономика"

Официальный и реальный курс валют на 15 октября - почем доллар и евро

2020-10-15 13:14 12

ВТО одобрила штрафные пошлины Евросоюза на импортируемые из США товары

2020-10-15 08:38 249

Нацбанк изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро

2020-10-13 11:42 900

Доллар продолжает быстро дешеветь - точный курс валют на 12 октября

2020-10-12 12:16 1866
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Официальный и реальный курс валют на 15 октября - почем доллар и евро 2020-10-15 13:14 12
ВТО одобрила штрафные пошлины Евросоюза на импортируемые из США товары 2020-10-15 08:38 249
Нацбанк изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро 2020-10-13 11:42 900
Доллар продолжает быстро дешеветь - точный курс валют на 12 октября 2020-10-12 12:16 1866

Лента

13:14 Официальный и реальный курс валют на 15 октября - почем доллар и евро
12:42 Полиция завела дело из-за антисемитского баннера возле Офиса Зеленского
12:11 Из-за массовых протестов президент Кыргызстана сам ушел в отставку
КАРТА 11:43 Прогноз погоды на 15 октября: кому сегодня нужно не забыть зонт
11:16 COVID-19 в Украине: подтвердилось 5 062 новых случая, но смертность начала снижаться
10:39 В Карпатах выпал первый снег, температура опустилась ниже нуля
10:15 Какие вопросы обсудили на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу
09:41 Доказана причастность РФ ко взлому почты депутатов парламента и краже данных
09:14 В США срочно остановили разработку вакцины от covid-19 на на основе антител
08:38 ВТО одобрила штрафные пошлины Евросоюза на импортируемые из США товары