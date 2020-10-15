Мир Президент Китая призвал армию готовиться к войне

2020-10-15 18:00 135

Президент Китая Си Цзиньпин призвал военнослужащих готовится к войне. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

Отмечается, что лидер государства не уточнил с кем именно готовится к войне.

Во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".

Также президент отметил, что в ближайшии пять лет главной задачей страны будет усиление армии.

"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что заявление Си Цзиньпин сделал на фоне растущего напряжения в отношениях между Китаем и США. Споры вокруг Тайваня и пандемии коронавируса лишь усугубляют разногласия между Вашингтоном и Пекином.

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