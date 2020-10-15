Мир Алиев заявил об освобождении до 50 сел в Карабахе

2020-10-15 21:00 234

Азербайджанские войска взяли под контроль город Джабраил и десятки сел Нагорного Карабаха, утверждает Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Аливе заявляет, что вооруженные силы его страны взяли под контроль более 40 населенных пунктов в Нагорном Карабахе Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу NTV, сообщает interfax.az в четверг, 15 октября.

"На данный момент освобождено свыше 40 населенных пунктов, сел и городов и в очень скором времени будут очередные хорошие новости. Отмечу, что мы и в северном, и южном, и в восточном направлениях держим под контролем стратегические высоты", - сказал Алиев.

Так, по его словам, в ходе операции в северном и южном направлениях был освобожден город Джабраил с прилегающими селами и населенными пунктами. "В тоже время мы освободили много сел Физулинского района. Уверен, что в скором времени мы услышим новости об освобождении города Физули", - отметил Алиев.

Позже Алиев сообщил в Twitter, что армия Азербайджана освободила еще шесть населенных пунктов: село Арыш Физулинского района, село Дошулу Джабраильского района, села Эдише, Дюдюкчю, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района.

Он также заявил, что Азербайджан продолжит продвижение в Карабахе, пока армянская сторона не будет соблюдать режим прекращения огня, заявил Алиев.

В свою очередь МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает, что столица НКР Степанакерт вновь подверглась ракетному обстрелу вооруженными силами Азербайджана.

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