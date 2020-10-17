Коронавирус Чего требуют работодатели в Украине при карантине: названы ключевые моменты

2020-10-17 11:30 240

 

Работодатели в Украине изменили свой подход к процессу организации своих рабочих из-за условий карантина.

Об этом в эфире Апостроф Live рассказала специалист рынка труда Юлия Дрожжина.

"Все анализируется, и если какая-то функция раздваивается - условно говоря, какая-то функция выполняется двумя людьми - остается один человек. Работодатели пытаются искать максимально адаптивных специалистов, которых можно быстро переучить и перебросить на другой фронт работ. Мы знаем, что во время действия основных карантинных ограничений весной определенные компании так делали", - сказала она.

По словам специалиста, в момент прекращения работы торговых сетей работников переводили на обработку онлайн-заказов.

"Это требует от работников скорой адаптации, приобретение новых навыков. Соответственно, и сейчас работодатели, если набирают новых специалистов, ищут таких, которые будут способны это быстро сделать. То есть быстро менять свои функциональные обязанности", - считает она.

Дрожжина добавила, что в условиях карантина работодатели стали более тщательно подбирать новый персонал, так как риски увеличиваются.

"Нельзя сейчас рассчитывать на то, чтобы взять кандидата, а потом, если он не подойдет, взять другого. Сейчас на это нет времени и ресурсов на то, чтобы учить нового человека. Людей оценивают более строго, более требовательно. Это касается как профессиональных навыков, так и ценностей человека, универсальных навыков, таких как коммуникабельность, креативность. В принципе, критерии работодателей стали более требовательными", - завершила она.

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