Спорт Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу, потеряв все свои пояса

2020-10-18 11:30 330



Украинец по очкам уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Украинец Василий Ломаченко неожиданно уступил американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.

При этом поединок не столько выиграл Лопес, столько его проиграл Ломаченко. Василий очень осторожно начал бой, почти не выбрасывая ударов в стартовых трех-четырех раундов. Для примера, в первом раунде Вася выбросил всего четыре удара и лишь один из них был точным.

Лопес пытался действовать агрессивнее, пробивал по корпусу, искал возможности для ударов в голову.

Лишь в седьмом раунде Василий Ломаченко начал перехватывать инициативу, а в следующей трехминутке украинец потряс Лопеса, вынудил того прятаться в клинче.

В чемпионских раундах Ломаченко окончательно завладел инициативой и в 11-м раунде Лопес фактически перешел в режим выживания, но выстоял.

Отдав все силы в 11-м раунде, в последнем раунде Ломаченко мало отвечал Лопесу, которых сохранил силы до конца боя. Из-за столкновения головами у Теофимо пошла кровь, но это не повлияло на ход поединка.

Украинец выглядел на удивление пассивно и почти не атаковал, при этом отлично передвигаясь на ногах. Возможно, причина в травме руки, о которой в команде украинца скрыли. Но действительно непривычно видеть Василия без ударов.

Эта победа позволила Лопесу стать абсолютным чемпионом в легкой весовой категории.

На профессиональном ринге 23-летний американец выиграл все 16 поединков, 32-летний украинец потерпел второе поражение в 16 боях.

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