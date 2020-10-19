Коронавирус Израиль выходит из локдауна - гражданам разрешили выходить из дома

2020-10-19 13:45 273

После месяца полного локдауна, Израиль начал ослаблять карантинные ограничения, сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в этот раз выход из карантина будет постепенным.

Уже сегодня израильтяне могут отдаляться от своего жилища больше чем на 1 километр, а также ходить в гости. Разрешается проведение собраний с соблюдением ограничений - до 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

В стране вновь смогут открыться детские сады, а рестораны смогут подавать блюда на вынос. Израильтянам также разрешается посещать пляжи и национальные парки.

"В этот раз мы выйдем (из локдауна) осторожно, согласно с планом, изложенным экспертами Министерства охраны здоровья. Если все будут придерживаться правил, я уверен, что это сработает", - говорит премьер Нетаньяху.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире