Коронавирус Чтобы сдержать распространение коронавируса страны ЕС идут на крайние меры

2020-10-19 15:46 228

Швейцария объявила об усилении карантина, чтобы сдержать распространение коронавируса. Новые правила вступают в силу на всей территории страны сегодня,  19 октября.

По данным Swiss Info, соответствующее решение принял Федеральный Совет на внеочередном заседании в минувшее воскресенье.

Так, уже сегодня маски становятся обязательными во всех закрытых общественных помещениях, таких как магазины, станции и аэропорты, гостиницы, рестораны, музеи, церкви и раздевалки в спортивных центрах. Для школ и детсадов требования в разных кантонах могут отличаться.

Запрещаются собрания группами более 15 человек в общественных местах, таких как парки. Под запрет пока не попадают мероприятия, организованные в общественных пространствах - если организаторы обязуются позаботиться о мерах безопасности. Компаниям рекомендуется переводить своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Кроме того, рекомендуется избегать частных собраний с друзьями и близкими, а если проводить их, то с участием не более 15 человек. Если же людей больше, рекомендуется одевать маски, а еду и напитки потреблять только сидя на своих местах. Кроме того, нужно записывать контакты всех гостей, чтобы при необходимости их можно было предупредить о возможном заражении.

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