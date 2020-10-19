Коронавирус Сегодня в Украине изменились зоны адаптивного карантина - список новых ограничений

2020-10-19 09:12 126

В Украине 19 октября начали действовать обновленные зоны адаптивного карантина. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на решение государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В "красной" зоне оказались восемь областных центров: Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Полтава, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Здесь разрешено продолжить работу общественного транспорта, торгово-развлекательных центров и магазинов (кроме Донецкой области).

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, вузов. Решение о каникулах или дистанционной учебе принимает местная власть.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена работа пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного транспорта.

В Донецкой области разрешено посещение учреждений, предоставляющих социальные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

В "оранжевую" зону вошли Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Киев, Львов, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы.

Здесь запрещена работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов (в ночное время). Запрещаются массовые мероприятия при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

Так же не проводится плановая госпитализация в больницы, запрещена работа спортзалов, фитнес-центров - кроме принимающих посетителей из расчета один человек на 10 м2, учреждений культуры.

В "желтую" зону вошли: Запорожье, Калуш, Бровары. Здесь действует запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди (кроме предоставляющих "кризисные" услуги).

Запрещены массовые мероприятия при участии более 30 человек и работа заведений питания с 22:00 до 7:00. Все остальные регионы входят в "зеленую" зону.

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