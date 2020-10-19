Спорт Без Роналду и Де Лигта: кто из игроков "Ювентуса" отправился на матч против "Динамо" в Киев

2020-10-19 18:30 426

 

Итальянский "Ювентус" отправился на матч против "Динамо" в Лиге чемпионов. Игра состоится во вторник, 20 октября, а в заявке "Ювентуса" 19 игроков.

На этот матч главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло взял всех сильнейших, кто допущен к матчу.

Игроки "Ювентуса", отправившиеся на матч против "Динамо"

Вратари: Шченсни, Буффон, Пинсольо

Защитники: Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта

Полузащитники: Артур, Рэмзи, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулусевскі

Нападающие: Мората, Дибала

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Спорт

Без Роналду и Де Лигта: кто из игроков "Ювентуса" отправился на матч против "Динамо" в Киев 2020-10-19 18:30 426
Ломаченко - Лопес: судейские записки 2020-10-18 15:00 2373
Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу, потеряв все свои пояса 2020-10-18 11:30 1323
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