Без Роналду и Де Лигта: кто из игроков "Ювентуса" отправился на матч против "Динамо" в Киев

Итальянский "Ювентус" отправился на матч против "Динамо" в Лиге чемпионов. Игра состоится во вторник, 20 октября, а в заявке "Ювентуса" 19 игроков.
На этот матч главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло взял всех сильнейших, кто допущен к матчу.
Игроки "Ювентуса", отправившиеся на матч против "Динамо"
Вратари: Шченсни, Буффон, Пинсольо
Защитники: Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта
Полузащитники: Артур, Рэмзи, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулусевскі
Нападающие: Мората, Дибала
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