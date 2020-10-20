Коронавирус Пандемия COVID-19: стало известно, когда в Украине не хватит медиков

2020-10-20 18:00 291

 

Уже сейчас для оказания помощи пациентам с коронавирусом задействована треть врачей-анестезиологов, которые работают в Украине.

Если суточный прирост новых больных коронавирусом COVID-19 в Украине достигнет 9-12 тысяч в день, то страна столкнется с нехваткой медиков. Об этом сказал президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт Минщдрава Сергей Дубров, сообщает Укринформ во вторник, 20 октября.

"Если каждый будет регистрироваться 9-12 тысяч новых больных, если мы будем иметь положительную динамику по нарастанию заболевших за день, то боюсь, что мы не справимся не в техническом, а в кадровом плане", – сказал Дубров.

Он отметил, что на сегодня в Украине для оказания помощи пациентам с коронавирусом задействованы 2 714 врачей-анестезиологов. Это каждый третий врач-анестезиолог, который работает в нашей стране.

Дубров добавил, что три четверти людей, умерших от коронавируса, это лица старшей возрастной группы.

"В отделении интенсивной терапии, где работаю я, имея пять дежурств в месяц, 70-80% – это больные старшего возраста, больные с сопутствующими патологиями. Прежде всего, это сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы", – сказал он.

Ранее в Минздраве заявили, что уже готовятся к сортировке пациентов с коронавирусом. В случае худшего сценария заболеваемости медикам придется выбирать, кого госпитализировать в первую очередь.

Также были озвучены рассчеты, согласно которым в ближайший месяц заболеваемость вирусными инфекциями может вырасти до 20 тысяч в сутки, а в худшем случае – до 35 тысяч.

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