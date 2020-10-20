«Укрзализныця» обратилась к власти из-за карантина
2020-10-20 22:00 180
«Укрзализныця» попросила не останавливать поезда на карантине, ведь это «негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Фейсбук.
При этом Уз обещает строго соблюдать все рекомендации во время пандемии коронавируса.
Кроме того, в компании отметили, что остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь мобильность населения значительно ухудшится.
«Укрзализныця выступает за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина», - подчеркивается в сообщении.
Вдобавок к этому в компании уточнили, что в УЗ каждый день поступают тысячи обращений от обеспокоенных пассажиров по поводу ограничения железнодорожного сообщения в отдельных регионах из-за ухудшения эпидемической ситуации.
При этом в «Укрализныця» объяснила свою позицию следующим образом:
- Ограничение пригородного, а также дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. Сотни тысяч людей при отсутствии поездов будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в частности маршрутки, где «не соблюдают надлежащие противоэпидемические меры».
- Остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения.
- Кроме того, что учитывая опыт других европейских стран, которые усиливают карантин, как правило, ограничения никоим образом не касаются работы транспорта.
- «Укрзализныця» пообещала строго соблюдать все рекомендации и решения, принятые КМУ и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пассажирского железнодорожного сообщения, «но, в свою очередь, надеемся, что это решение будет государственническим и взвешенным».
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