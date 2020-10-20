Коронавирус «Укрзализныця» обратилась к власти из-за карантина

2020-10-20 22:00 180

«Укрзализныця» попросила не останавливать поезда на карантине, ведь это «негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Фейсбук.

При этом Уз обещает строго соблюдать все рекомендации во время пандемии коронавируса.

Кроме того, в компании отметили, что остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь мобильность населения значительно ухудшится.

«Укрзализныця выступает за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина», - подчеркивается в сообщении.

Вдобавок к этому в компании уточнили, что в УЗ каждый день поступают тысячи обращений от обеспокоенных пассажиров по поводу ограничения железнодорожного сообщения в отдельных регионах из-за ухудшения эпидемической ситуации.

При этом в «Укрализныця» объяснила свою позицию следующим образом:

Ограничение пригородного, а также дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. Сотни тысяч людей при отсутствии поездов будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в частности маршрутки, где «не соблюдают надлежащие противоэпидемические меры».

Остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения.

Кроме того, что учитывая опыт других европейских стран, которые усиливают карантин, как правило, ограничения никоим образом не касаются работы транспорта.

«Укрзализныця» пообещала строго соблюдать все рекомендации и решения, принятые КМУ и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пассажирского железнодорожного сообщения, «но, в свою очередь, надеемся, что это решение будет государственническим и взвешенным».

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