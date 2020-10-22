Коронавирус Зеленский объяснил, когда и почему в Украине введут жесткий карантин

2020-10-22 19:00 318

Жесткий карантин в Украине, вероятно, правительство введет, когда ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса. При таком количестве больных просто может не хватить врачей и больничных коек, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Причем, по его словам, "жесткий локдаун полностью остановит экономику Украины, и сейчас его введение нецелесообразно".

"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков. Сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, сейчас количество медиков, занимающихся лечением больных Covid-19, пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов. Но этот ресурс не безграничен, говорит президент. "Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных Covid-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям - мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски - не только для себя, но и для своего окружения", - отметил Зеленский.

При этом президент похвалил украинских медиков за квалификацию. "У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности от коронавируса - 1,9%. Из-за того, что врачи знают, как лечить таких больных. Они быстро научились - итальянцы не просто так приглашали наших медиков", - отметил Зеленский, добавив, что с сентября медицинским работникам повысили зарплаты.

Между тем, за прошедшие сутки в Украине выявили еще 7053 случая коронавируса, что является очередным антирекордом. Всего в Украине подтвердили 322 879 случаев коронавирусной болезни. Скончались от вируса 6043 человека (+116 за сутки, что является новым рекордом), а выздоровели 134 898 (+2679 за прошедшие сутки).

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