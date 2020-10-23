Коронавирус В США хотят в ближайшее время выпустить 100 миллионов доз новой вакцины

2020-10-23 13:45 210

США в ближайшее время планируют объявить о готовности американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, как только препарат будет готов, компании выпустят не менее 100 млн доз вакцины.

С таким обещанием выступил президент США Дональд Трамп во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом. 

"У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова. Об этом будет объявлено в течение недель, и она будет распространена среди американцев", - сказал Трамп.

Как отметил американский лидер, вопросами распространения вакцины в стране занимается Пентагон. Он также перечислил компании, которые занимаются разработкой вакцины. Среди них - Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer и другие.

В то же время, корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер спросила у Трампа, почему должностные лица, занимающиеся вопросами разработки вакцины, заявили, что в США препарат появится не раньше 2021 года.

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