Коронавирус Комендантский час во Франции будет стоить налогоплательщикам два миллиарда евро

2020-10-23 21:36 225

Убытки французской экономики от введения комендантского часа составят около €2 млрд. Об этом заявил министр финансов Бруно Ле Мэр.

Введение жесткого карантина приведет к падению валового внутреннего продукта в четвертом квартале, предупредил глава Минфина Франции.

Как передает Reuters, власти страны собираются расширить действие комендантского часа на более чем две трети населения после того, как 22 октября Франция установила рекордный суточный максимум новых случаев коронавируса.

Напомним, в Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 вводится комендантский час. В этот период будут закрыты почти все магазины, предприятия и школы.

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