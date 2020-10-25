Политика Местные выборы 2020: онлайн трансляция результатов экзитполов

2020-10-25 19:30 66

 

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы - результаты экзитполов будут обнародованы сразу же после закрытия избирательных участков.


Избирательные участки будут работать до 20:00. Выборы не проводятся на территории аннексированного Крыма, а также в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Экзитпол студии Савика Шустера

В 19:30 на телеканале "Украина 24" начнется спецвыпуск "Ночь выборов с Савиком Шустером", в котором огласят результаты независимых экзитполов в 12 городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Мариуполе, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Львове, Виннице и Черкассах.

Результаты экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", будут объявлены в 20:01 - назовут имена победивших мэров, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют 5-процентный барьер. Предельная погрешность выборки составит - 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

 

Экзитпол социологической группы "Рейтинг"

Результаты будут обнародованы на сайте и в соцсетях "Рейтинга". Города, в которых будут проходить опросы, пока не называются.

 

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