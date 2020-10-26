Мир 29 октября в Женеве состоятся мирные переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

2020-10-26 14:12 132

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретятся 29 октября в швейцарской Женеве, чтобы обсудить реализацию мирного плана по Нагорному Карабаху.

"Сопредседатели и министры иностранных дел договорились вновь встретиться, <...> чтобы обсудить, договориться и начать реализацию в соответствии с будущим графиком всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми лидерами Азербайджана и Армении", - сообщила пресс-служба миссии.

Напомним, ранее в США главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве Госдепа договорились прекратить огонь в районе Нагорно-Карабахской республики.

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