Коронавирус Виталий Кличко обнародовал новые данные по пандемии COVID-19 в Киеве

2020-10-27 15:45 228

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, за минувшие сутки в главном городе страны выявили 525 случая коронавируса. Больше всего случаев заболевания подтвердилось в Деснянском районе - 104, в Днепровском - 92, еще 91 случай выявлен в Оболонском районе.

Семь киевлян скончались (всего - 706), а выздоровели 176 (всего - 11 925). Общее число выявленных в Киеве случаев COVID-19 достигло 34 887.

В частности, за прошедшие 24 часа заболели 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет, 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 14 девочек от семи месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

Всего медики госпитализировали в больницы 88 пациентов, остальные киевляне находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

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