Политика Ляшко снова не попал в Верховную Раду, его обошел кандидат от "Слуги народа"

2020-10-28 10:38 195

Центральная избирательная комиссия посчитала 100% протоколов на 208 округе в Черниговской области, где наряду с местными выборами проходили внеочередные довыборы в Верховную Раду.

Подсчет данных голосования свидетельствует, что Анатолий Григорьевич Гунько от "Слуги народа" набирает 34,10 % голосов избирателей. Ему отдали свои избирательные предпочтения 21 245 человек.

Олег Валерьевич Ляшко от "Радикальной партии" получил 31,78% голосов. Его поддержали 19 799 избирателей.

Самовыдвиженец и вдова погибшего нардепа Людмила Алексеевна Давиденко завоевала 26,68 % избирательных симпатий. За нее проголосовали 16 622 человек.

Интересно, что однофамилец и тезка победителя, самовыдвиженец Гунько Анатолий Николаевич набрал 2,81%, или 1 751 голосов.

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