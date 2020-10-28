Политика Ляшко снова не попал в Верховную Раду, его обошел кандидат от "Слуги народа"

2020-10-28 10:38 195

Центральная избирательная комиссия посчитала 100% протоколов на 208 округе в Черниговской области, где наряду с местными выборами проходили внеочередные довыборы в Верховную Раду. 

Подсчет данных голосования свидетельствует, что Анатолий Григорьевич Гунько от "Слуги народа" набирает 34,10 % голосов избирателей. Ему отдали свои избирательные предпочтения 21 245 человек.

Олег Валерьевич Ляшко от "Радикальной партии" получил 31,78% голосов. Его поддержали 19 799 избирателей.

Самовыдвиженец и вдова погибшего нардепа Людмила Алексеевна Давиденко завоевала 26,68 % избирательных симпатий. За нее проголосовали 16 622 человек.

Интересно, что однофамилец и тезка победителя, самовыдвиженец Гунько Анатолий Николаевич набрал 2,81%, или 1 751 голосов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Радикал Игорь Мосийчук в Верховном Суде доказал незаконность своего ареста

2016-05-11 10:45 4043

Стали известны зарплаты Тимошенко, Луценко, Гройсмана, Парубия, Ляшко и Сыроед

2016-03-03 11:16 32395

Еще новости в разделе "Политика"

Ляшко снова не попал в Верховную Раду, его обошел кандидат от "Слуги народа"

2020-10-28 10:38 195

У Зеленского раскритиковали решение Конституционного суда по декларациям чиновников

2020-10-28 08:39 324

У Зеленского объяснили, почему в Крыму возникла нехватка воды

2020-10-27 19:30 507

Опрос Зеленского повлиял на качество и содержание местных выборов, - КИУ

2020-10-27 11:15 429
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Ляшко снова не попал в Верховную Раду, его обошел кандидат от "Слуги народа" 2020-10-28 10:38 195
У Зеленского раскритиковали решение Конституционного суда по декларациям чиновников 2020-10-28 08:39 324
У Зеленского объяснили, почему в Крыму возникла нехватка воды 2020-10-27 19:30 507
Опрос Зеленского повлиял на качество и содержание местных выборов, - КИУ 2020-10-27 11:15 429

Лента

12:39 Зараженный Covid-19 Роман Виктюк попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии
12:16 Судьи отменили уголовную ответственность за ложь в декларациях в собственных интересах, - НАПК
11:48 Cali Condors подтверждает класс, Iron вновь в последний момент становится вторым
11:42 Вторая волна COVID-19: президент Евросовета признал, что ситуация стала опасной
11:14 Мэр Львова Садовый подтвердил, что его жена и теща заразились коронавирусом
10:38 Ляшко снова не попал в Верховную Раду, его обошел кандидат от "Слуги народа"
10:15 Охотившийся на людей экс-нардеп Лозинский снова вернулся в политику
09:41 За сутки сепаратисты Донбасса четыре раза пытались спровоцировать силы ООС
09:12 В Минздраве впервые признали низкую точность ПЦР-тестирования
08:39 У Зеленского раскритиковали решение Конституционного суда по декларациям чиновников