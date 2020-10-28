Коронавирус Участники испытаний российской "вакцины" заболели коронавирусом

2020-10-28 17:00 201

Часть добровольцев, которые участвуют в испытаниях вакцины «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом «РИА Новости» заявил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По словам Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.

Он отметил, что предварительно установить, кто получал препарат, а кто — вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября. Половина добровольцев получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. привиты во второй раз, рассказал Гинцбург.

Всего в завершающем этапе клинических испытаний участвуют около 40 тыс. добровольцев. Директор центра добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было. В начале сентября Гинцбург сообщил, что в ходе третьего этапа испытаний 75% участников получат вакцину, остальные 25% — плацебо.

«Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность», — говорил он тогда. Как позднее пояснил замглавы Центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов, участники испытаний смогут узнать, вакцину им вкололи или плацебо, лишь после окончания исследований.

Намомнм, ранее российский ученый разгромил "путинскую" вакцину от COVID-19.

Научный сотрудник института биохимической физики РАН имени Н. М. Эмануэля Андрей Кудрявцев раскритиковал характеристики российской "прорывной вакцины" от COVID-19.

"Я разочарован. Честно говоря, я надеялся, что это вакцина современная, на рекомбинантных белках, не опасные вакцины основанные на аденовирусах или уж тем более аттенюированные, короче говоря “живые” вакцины… Но это вот, это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колют, миллиграммовыми количествами антигена. Если подохнет – не страшно, главное чтобы заразу не разносил.

Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть вот это людям. Оказывается пришло. И это пришло в голову одному из ведущих научных учреждений России. Я разочарован. Честно. Нет конкурентов”, – рассказал эксперт в своем посте и комментариях в Facebook.

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