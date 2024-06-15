Политика Объявлены участники Cаммита мира в Швейцарии

2024-06-15 15:30

В общем в саммите примут участие 92 страны. На самом высоком уровне - президентов или премьер-министров - будет представлено 57 стран.



Глобальный Cаммит мира в Швейцарии посетят представители около ста стран и организаций. Всего в саммите примут участие 92 страны. Об этом сообщает МИД Швейцарии.



Отмечается, что на самом высоком уровне - президентов или премьер-министров - будет представлено 57 стран. На министерском уровне, в основном главы МИД, будет представлено 29 государств. Другие страны направят послов: Индия, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины, а также Бразилия.



Китай не будет представлен на Саммите мира.



А представитель Саудовской Аравии - министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд - посетит саммит, несмотря на то, что ранее страна этого не планировала.



Индия также будет на Саммите мира, страну будет представлять посол Индии в РФ Винай Кумар.



Напомним, что Саммит мира пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Как сообщалось, Китай подтвердил, что не будет участвовать в Саммите мира, поскольку его требования по участию РФ не были учтены.