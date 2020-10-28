Политика На территорию Беларуси не будут пускать украинцев, поляков и литовцев - посол

2020-10-28 18:00 138

 

На территорию Беларуси не будут пускать граждан трех соседских стран, Украины, Польши и Литвы. Но, по словам посла Украины в Беларуси, считать Украину угрозой у властей республики никаких оснований нет.

Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

Посол рассказал, что белорусские работники пограничной службы принимают меры, чтобы не допускать на территорию страны людей из Украины, Литвы и Польши. И подчеркнул, что в Беларуси продолжают считать Украину угрозой, хотя на это нет никаких оснований.

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", - заявил Игорь Кизим.

Напомним, что 25 октября, во время оппозиционной акции в Минске, которая проходила в честь последнего дня так называемого "народного ультиматума", силовики разгоняли протестующих светошумовыми гранатами и выстрелами. МВД республики подтвердили информацию о применении спецсредств против сторонников оппозиции.

Также мы рассказывали, как в воскресенье, 25 октября, вышло более 100 000 человек во время протеста в Минске. Это были те, кто поддерживает оппозиционных представители, которые считают оглашенные результаты президентских выборов сфальсифицированными.

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