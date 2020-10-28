Коронавирус В Украине официально продлили карантин

2020-10-28 20:00 267

 

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил решение о продлении ограничительных мер до 31 декабря 2020.

Документ о продлении карантина выложил у себя в Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко. Основанием для продления карантинных мер стало резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

Также Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине – тоже до 31 декабря 2020 года. «В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», – отмечается в соответствующем документе.

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