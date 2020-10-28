Коронавирус Специалисты назвали общий симптом у большинства больных COVID-19

2020-10-28 21:00 246

 

Свыше 80% больных коронавирусом имеют дефицит витамина D. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism.

Согласно исследованию, чаще этот признак встречается у мужчин. Однако в настоящее время у многих людей, в том числе и пожилых, есть недостаточность витамина D, а он способен обеспечить устойчивость организма к коронавирусу.

По данным испанских медиков, у более чем 80% больных COVID-19 есть дефицит витамина D. Они провели исследование, участие в котором приняли 216 пациентов с подтвержденным COVID-19, госпитализированных в больницу Маркиза де Вальдесилья при Университете Кантабрии в Сантандере. Был проверен уровень в крови 25-гидроксивитамина D (25OHD) - гидроксилированной формы витамина D3, которая участвует в метаболических реакциях организма. Параллельно уровень 25OHD измеряли у 197 обычных здоровых людей из контрольной группы.

В ходе исследования юыло установлено, что у 82,2% больных COVID-19 был дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе - уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.

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