Политика В США выкрали конфиденциальные материалы о делах сына Джо Байдена

2020-10-29 12:10 225

Телеканал Fox News сообщил о пропаже секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

По его словам ведущиего Такера Карлсона, в распоряжение Fox News поступили конфиденциальные материалы о Хантере Байдене, которые журналисты сочли настоящими и достоверными. Однако после отправки данных документов из Нью-Йорка в Лос-Анджелес по почте они исчезли. Служба доставки известила телеканал, что посылка была вскрыта, а ее содержимое пропало.

"На этой неделе, в понедельник, мы получили от источника коллекцию конфиденциальных документов о семье Байденов. Мы считаем, что эти документы были настоящими и достоверными", - заявил Карлсон во время своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером".

При этом проверка, проведенная службой доставки, не дала никаких результатов.

Напомним, в прошлом году в Украине пытались за 5 миллионов долларов продать компромат на экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma.

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