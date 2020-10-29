Коронавирус Карантин в Украине: в Минздраве рассказали, что с 1 ноября изменится в больницах

2020-10-29 22:00 177

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о возможности введения новых карантинных ограничений в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки. Такой сценарий еще месяц назад выглядел маловероятным, но с учетом сегодняшней ситуацией в стране, когда ежедневно фиксируется 6000 - 7000 новых больных, уже в начале ноября суточные показатели могут стать рекордными.

"Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал Ляшко в ходе вебинара "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?".

Санитарный врач отметил, что под цифрой 15 000 в сутки имеется в виду распределение больных по всей территории страны в равных пропорциях. Не исключено, что в каких-то регионах заболеваемость может быть ниже.

"Эта цифра просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – добавил Ляшко.

Таким образом, с 1 ноября в больницах увеличится количество оборудованных мест для больных коронавирусом. На сегодняшний день для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой. Чтобы быть готовыми к большему количеству заболевших, мощности нужно нарастить вдвое, заявил Виктор Ляшко.

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