Коронавирус Глава МОЗ Украины считает, что вводить полный локдаун не стоит

2020-10-30 14:15 150

Глава МОЗ Украины Максим Степанов выступил против введения полного локдауна в стране. Как заявил чиновник на брифинге в пятницу, стратегия адаптивного карантина правильная.

"По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать", - уверен Степанов.

Также он отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.

Напомним, ранее в МОЗ сообщили, что система здравоохранения на данный момент справляется с нагрузкой. Жесткий локдаун решили держать как резервный вариант.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире