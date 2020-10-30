Коронавирус Глава МОЗ Украины считает, что вводить полный локдаун не стоит

2020-10-30 14:15 150

Глава МОЗ Украины Максим Степанов выступил против введения полного локдауна в стране. Как заявил чиновник на брифинге в пятницу, стратегия адаптивного карантина правильная.

"По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать", - уверен Степанов.

Также он отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.

Напомним, ранее в МОЗ сообщили, что система здравоохранения на данный момент справляется с нагрузкой. Жесткий локдаун решили держать как резервный вариант.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

ПОЛНЫЙ СПИСОК С понедельника вводится новое деление на зоны карантина - найди свою область и город

2020-10-30 12:14 231

В Украине введут принципиально новый, но очень дорогой метод выявления коронавируса

2020-10-30 08:27 447

Карантин в Украине: в Минздраве рассказали, что с 1 ноября изменится в больницах

2020-10-29 22:00 603

В Украине официально продлили карантин

2020-10-28 20:00 711

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Глава МОЗ Украины считает, что вводить полный локдаун не стоит

2020-10-30 14:15 150

В ЕС разработали единую систему противодействия пандемии коронавируса

2020-10-30 13:16 201

ПОЛНЫЙ СПИСОК С понедельника вводится новое деление на зоны карантина - найди свою область и город

2020-10-30 12:14 231

В Украине впервые более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2020-10-30 10:39 342
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Глава МОЗ Украины считает, что вводить полный локдаун не стоит 2020-10-30 14:15 150
В ЕС разработали единую систему противодействия пандемии коронавируса 2020-10-30 13:16 201
ПОЛНЫЙ СПИСОК С понедельника вводится новое деление на зоны карантина - найди свою область и город 2020-10-30 12:14 231
В Украине впервые более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям 2020-10-30 10:39 342

Лента

15:28 Президент Турции подал в суд на журнал Charlie Hebdo, обвинив в уголовной клевете
14:46 США пустили с молотка более миллиона баррелей конфискованного иранского бензина
14:42 ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОДУКЦИИ MOTUL
14:15 Глава МОЗ Украины считает, что вводить полный локдаун не стоит
13:42 Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в ГБР
13:16 В ЕС разработали единую систему противодействия пандемии коронавируса
12:41 Серийным поджигателем элитных авто в Одессе оказался пожарный
ПОЛНЫЙ СПИСОК 12:14 С понедельника вводится новое деление на зоны карантина - найди свою область и город
11:40 Украинская делегация инициирует срочное заседание по безопасности в ТКГ
11:15 У здания КСУ в Киеве проходит акция протеста - жгут файеры и дымовые шашки