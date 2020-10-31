Мир Лукашенко пригрозил протестующим жесткой расправой

2020-10-31 14:00 210

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил участникам мирных протестов в стране, обозначив «красные» линии.

Об этом он сказал на встрече с силовиками.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не рекомендует эти «красные» линии переступать.

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай Бог, кто-то их переступит», – заявил он.

Кроме того, он отметил, что они в плен никого не берут. По его словам, тот кто прикоснется к военнослужащему, должен уйти как минимум без рук.

«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, кто пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», – предупредил Лукашенко.

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